2019-03-17T10:59:04+03:00
В мире

Пентагон намерен приобрести десять тысяч ракет против России

Покупка данного оружия обойдется в сумму около 1, 4 миллиарда долларов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Пентагон намерен приобрести десять тысяч ракет против РоссииПентагон намерен приобрести десять тысяч ракет против РоссииФото: REUTERS
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Минобороны США намерено закупить более десяти тысяч управляемых ракет для возможного применения их в будущем против России и Китая.

Пентагон планирует включить в проект бюджета на 2020 финансовый год расходы на 10 193 управляемых ракеты "земля — земля" реактивной системы залпового огня. К слову, что это на 26 процентов больше, чем в 2019 году.

Покупка данных вооружений для "нейтрализации или подавления полевой артиллерии и систем противовоздушной обороны противника" обойдется в сумму около 1,4 миллиарда долларов, сообщает портал Task and Purpose.

Резкий рост расходов на пополнение ракетного арсенала связан с "переориентировкой" Пентагона на наземные системы залпового огня для противостояния России и Китаю.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале этого года стало известно о том, что Россия предложила США уничтожить установки под «Томагавки». Также американцы должны ликвидировать свои беспилотники и ракеты-мишени, чтобы вернуться к выполнению Договору о ракетах средней и меньшей дальности.

Запуск ракеты Delta IV с коммуникационным спутником для армии США.На орбиту должен быть выведен аппарат WGS-10

ИСТОЧНИК KP.RU

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