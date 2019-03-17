Массовый отъезд жителей Украины за рубеж не является катастрофой, отметил Климкин

СЕГОДНЯ 11:09 2019-03-17T12:10:30+03:00

Климкин заявил, что не считает катастрофой массовый отъезд украинцев за рубеж Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Украины также подчеркнул, что неправильно разделять украинцев, живущих на родине, и украинские диаспоры за рубежом [аудио]

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что массовый отъезд украинцев в другие страны в поисках работы не является катастрофой.

- Украинцы вынуждены покидать Украину, чтобы работать за границей. Это не является катастрофой, но это мегавызов для страны, - заметил политик.

Он также подчеркнул, что неправильно разделять украинцев, живущих на родине, и украинские диаспоры за рубежом.

По данным Министерства социальной политики Украины, каждый год на сезонные работы за рубеж отправляется примерно девять миллионов граждан страны. При этом, в последние годы эти показатели стремительно растут. По статистике, около 20 процентов населения ежегодно уезжает на заработки, сообщает "РИА-Новости".

Больше всего украинцев выбирают польский рынок труда. По данным Евростата, при этом условия работы в Польше оставляют желать лучшего.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что Украина расторгнет около 40 соглашений с Россией. По словам главы МИД незалежной, Киев кардинально пересматривает всю двустороннюю договорно-правовую базу с Москвой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694787" frameborder="0"></iframe> 5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU