Премьер Новой Зеландии получила письмо от террориста за несколько минут до стрельбы

СЕГОДНЯ 12:14 2019-03-17T13:32:22+03:00

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Расстрелявший в мечети Новой Зеландии людей террорист за девять минут до кровавой бойни отправил письмо премьер-министру страны Джасинде Ардерн. По ее словам, в манифесте не было указано никаких подробностей о предстоящем нападении.

"Я стала одним из 30 получателей манифеста, который был разослан за девять минут до нападения. В нем не было информации о месте, и не было конкретных деталей", - цитирует ее Интерфакс. Ардерн добавила, что письмо было передано службам безопасности в течение двух минут.

15 марта террористы отрыли стрельбу по людям в мечети Крайстчерча. В результате трагедии погибли 50 человек, десятки людей пострадали и доставлены в больницы.

Комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш сообщил, как ранее писал сайт kp.ru, что по делу о стрельбе арестованы два человека. Один из них – 28-летний австралиец Брентон Таррант, имя второго пока не называют. Трое из четверых ранее задержанных подозреваемых оказались непричастными к стрельбе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697410" frameborder="0"></iframe> Стрельба в мечетях Новой Зеландии.Террорист застрелил 49 человек в двух мечетях в Новой Зеландии. Он убивал всех, кто попадался ему на пути. При этом, вел видеотрансляцию в соцсетях. Этот день уже назвали одни из самых трагических для Новой Зеландии

ИСТОЧНИК KP.RU