2019-03-17T12:01:20+03:00
В мире

В Японии планируют создать новую ракету с дальностью действия 400 километров

Местные СМИ отметили, что это будет первая подобная разработка в стране
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
В Японии планируют создать новую ракету с дальностью действия 400 километровВ Японии планируют создать новую ракету с дальностью действия 400 километровФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Минобороны Японии приступило к созданию крылатой ракеты с дальностью действия 400 километров. Она будет предназначена для запуска вне зоны поражения ПВО предполагаемого противника.

Японские СМИ отметили, что это будет первая подобная разработка в стране.

Речь идет о ракете воздушного базирования. С ее помощью можно будет атаковать вражеские корабли в случае угрозы территории Японии. Она будет создана на базе сверхзвуковой крылатой ракеты ASM3, разработка которой завершилась в 2017 году.

Японское оборонное ведомство также планирует улучшить скоростные характеристики этой ракеты и увеличить ее дальность в два раза. Средства на разработку, как ожидается, будут заложены в бюджет на 2020 год, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Пентагон намерен приобрести десять тысяч ракет против России. Покупка данного оружия обойдется в сумму около 1, 4 миллиарда долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Массовый отъезд жителей Украины за рубеж не является катастрофой, отметил Климкин
Пентагон намерен приобрести десять тысяч ракет против России
В России разрабатывают фрегаты, которые будут способны нести почти 50 ракет "Калибр"
Оговорка Джо Байдена подтвердила его намерение участвовать в выборах президента США
Александр Овечкин вышел на пятое место в истори НХЛ по голам в большинстве
Посольство в России назвало "позором" шествие легионеров СС в Риге
СМИ предрекли США банкротство из-за огромных военных расходов
Организацией похорон Началовой займутся коллеги-артисты
Испанские журналисты назвали возможных лидеров «Евровидения – 2019»
Facebook заблокировал 1,5 миллионов видео со стрельбой в Новой Зеландии
На космодроме Восточный открыли новую трассу для запуска кораблей к МКС
Из-за снижения стоимости визы возросло количество россиян, желающих путешествовать по США
В Алеппо снова открылась музыкальная школа
Трамп раскритиковал Маккейна в распространении досье о "связях с Россией"
Трамп: «Google помогает Китаю и его армии, а не США. Ужасно!»
Полиция Новой Зеландии рассказала о расследовании теракта в Крайстчерче
Reuters узнало, о чем говорили пилоты эфиопского Boeing 737 MAX перед крушением
Президент Сербии обратится к народу в связи с беспорядками в Белграде
Во второй тур выборов президента Словакии прошли Чапутова и Шефчович
Полиция Новой Зеландии подтвердила, что число жертв атак на мечети возросло до 50
В Швеции у самолета в небе загорелся двигатель
На президентских выборах в Словакии лидирует Зузана Чапутова
Милана Тюльпанова оказалась в эпицентре протестов «жёлтых жилетов» в Париже
В Британии задержан мужчина, поддержавший в соцсетях атаки на мечети в Новой Зеландии
В Сербии демонстранты ворвались в здание гостелевидения