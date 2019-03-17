В Японии планируют создать новую ракету с дальностью действия 400 километров

СЕГОДНЯ 11:48 2019-03-17T12:01:20+03:00

Местные СМИ отметили, что это будет первая подобная разработка в стране

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Минобороны Японии приступило к созданию крылатой ракеты с дальностью действия 400 километров. Она будет предназначена для запуска вне зоны поражения ПВО предполагаемого противника.

Японские СМИ отметили, что это будет первая подобная разработка в стране.

Речь идет о ракете воздушного базирования. С ее помощью можно будет атаковать вражеские корабли в случае угрозы территории Японии. Она будет создана на базе сверхзвуковой крылатой ракеты ASM3, разработка которой завершилась в 2017 году.

Японское оборонное ведомство также планирует улучшить скоростные характеристики этой ракеты и увеличить ее дальность в два раза. Средства на разработку, как ожидается, будут заложены в бюджет на 2020 год, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Пентагон намерен приобрести десять тысяч ракет против России. Покупка данного оружия обойдется в сумму около 1, 4 миллиарда долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU