Пилоты Boeing 737 обучались управлять лайнером на планшетах

Традиционно пилоты проходят подготовку по управлению лайнером на специально оборудованных тренажерах, которые имитируют кабину реального самолета. Однако многие пилоты Boeing 737 разбирались в управлении лайнерам с помощью планшетов. Симуляторы полетов не успели построить к тому времени, как лайнеры были готовы к эксплуатации.

«Они строили самолет, и все еще дорабатывали его. Данные для создания симуляторов не были доступны до того момента, когда он уже был готов к полету», - приводит слова представителя Ассоциации южных авиалиний (the Southwest pilots association) Грэга Боуэна The New York Times.

Ранее сайт kp.ru писал, что перед крушением экипаж разбившегося в Эфиопии пассажирского лайнера Boeing 737 MAX запрашивал у наземных диспетчеров разрешения набрать высоту из-за проблем с управлением полетом. Такие запросы, как утверждают эксперты, пилоты обычно делают, когда у них возникают проблемы на небольшой высоте, и им нужно пространство для маневра. Скорее всего, пилота Boeing 737 MAX хотел избежать полета над местностью со сложным рельефом.

10 марта Boeing-737 MAX-800, который летел из Аддис-Абебы в Найроби, рухнул на землю в районе вулкана Бишофту недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек – 149 пассажиров и восемь членов экипажа – из 33 разных стран. Среди них были трое граждан РФ. Никто не выжил.

В настоящее время о приостановке полетов Boeing-737 MAX и его модификаций заявил ряд стран.

