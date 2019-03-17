Google отрицает слова Трампа о помощи Китаю
Google отрицает утверждение президента США Дональда Трампа о помощи военным Китая.
- Мы не работаем с китайскими военными. Мы работаем с правительством США, в том числе с Министерством обороны, во многих областях, включая кибербезопасность, рекрутинг и здравоохранение, - отметило руководство Google в своем аккаунте в Twitter.
Ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter написал, что якобы «Google помогает Китаю и их военным, но не США». Такое заявление президент США сделал после того, как в Пентагоне сказали, что деятельность интернет-гиганта приносит пользу китайским ВВС.
В четверг, 14 марта, председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил в Конгрессе, что «деятельность, которую проводит Google в Китае, приносит пользу китайским военным».
Ранее сайт kp.ru писал, что президент США Дональд Трамп раскритиковал покойного сенатора-республиканца Джона Маккейна в распространении досье о "связях с Россией". Президент США подчеркнул, что публикация подобных документов являются "темным пятном" на репутации политика.
Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите.
ИСТОЧНИК KP.RU