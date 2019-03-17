Компания Boeing представила самый длинный в истории самолет

СЕГОДНЯ 13:05 2019-03-17T13:05:57+03:00

Планируется, что первый полет новейшего лайнера состоится в ближайшие месяцы

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Компания Boeing для ограниченного круга участников провела в городе Эверетт, штат Вашингтон, презентацию новейшего широкофюзеляжного лайнера. Представленная модель самолета Boeing 777X получилась немного длиннее, чем нынешний рекордсмен - двухпалубный Boeing 747-8. Длина лайнера составляет 77 м, размах крыльев - 72 м.

По данным авиапроизводителя, впервые в гражданской авиации применена технология со складыванием крыльев. До настоящего времени она использовалось только в военной авиатехнике. Также Boeing 777X станет самым крупным в мире пассажирским самолетом с двумя двигателями, диаметр турбины которых составляет почти 3,5 м.

Базовая модель лайнера, в зависимости от компоновки, сможет принять на борту от 400 до 425 пассажиров, укороченная – 350-375. В базовой версии лайнера дальность полета составит немногим более 14 тыс. км, в укороченной – более 16 тыс. км, передает ТАСС.

Поставки самолетов заказчикам, как ожидают в компании Boeing, начнутся в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU