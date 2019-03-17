Компания Boeing представила самый длинный в истории самолет
Компания Boeing для ограниченного круга участников провела в городе Эверетт, штат Вашингтон, презентацию новейшего широкофюзеляжного лайнера. Представленная модель самолета Boeing 777X получилась немного длиннее, чем нынешний рекордсмен - двухпалубный Boeing 747-8. Длина лайнера составляет 77 м, размах крыльев - 72 м.
По данным авиапроизводителя, впервые в гражданской авиации применена технология со складыванием крыльев. До настоящего времени она использовалось только в военной авиатехнике. Также Boeing 777X станет самым крупным в мире пассажирским самолетом с двумя двигателями, диаметр турбины которых составляет почти 3,5 м.
Базовая модель лайнера, в зависимости от компоновки, сможет принять на борту от 400 до 425 пассажиров, укороченная – 350-375. В базовой версии лайнера дальность полета составит немногим более 14 тыс. км, в укороченной – более 16 тыс. км, передает ТАСС.
Поставки самолетов заказчикам, как ожидают в компании Boeing, начнутся в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU