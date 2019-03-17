2019-03-17T14:06:15+03:00
Политика

Россия на переговорах с США заявит о недопустимости вмешательства в дела Венесуэлы

Консультации по Венесуэле должны пройти 19 марта в Риме
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков о предстоящих переговорах по ВенесуэлеЗамминистра иностранных дел России Сергей Рябков о предстоящих переговорах по ВенесуэлеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что представители российской делегации на предстоящих консультациях с США по Венесуэле заявят о недопустимости силовой акции в отношении Каракаса и в целом вмешательства в дела этой страны.

"Мы будем настойчиво доводить до американской стороны все наши позиции, - приводит его слова Интерфакс. - Включая недопустимость силовой акции и в целом противозаконного внешнего вмешательства и давления на легитимное правительство Мадуро".

По словам Рябкова, российская сторона "будет настойчиво и последовательно объяснять, и искать путь вперед, как мы можем содействовать налаживанию внутривенесуэльского диалога". "Позиции Москвы и Вашингтона в этом вопросе диаметрально противоположны, но это не повод не говорить, - подытожил он.

Ранее сайт kp.ru писал, что замминистра иностранных дел России Сергей Рябков встретится со спецпредставителем госдепартамента США по Венесуэле Эллиоттом Абрамсом, чтобы обсудить непростую ситуацию в Боливарианской республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На встрече Порошенко с избирателями в Киеве произошли столкновения
Порошенко заявил, что в случае победы на выборах начнет реализацию новой ракетной программы
Лейбористская партия рассмотрит вопрос вынесения вотума недоверия правительству Терезы Мэй
Евросоюз вновь не признал итоги референдума в Крыму
Юлию Началову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Компания Boeing представила самый длинный в истории самолет
Жертвами наводнения в Индонезии стали 63 человека
Опрос показал отношение жителей Украины к россиянам
Google отрицает слова Трампа о помощи Китаю
Премьер Новой Зеландии получила письмо от террориста за несколько минут до стрельбы
Пилоты Boeing 737 обучались управлять лайнером на планшетах
В Японии планируют создать новую ракету с дальностью действия 400 километров
Массовый отъезд жителей Украины за рубеж не является катастрофой, отметил Климкин
Пентагон намерен приобрести десять тысяч ракет против России
В России разрабатывают фрегаты, которые будут способны нести почти 50 ракет "Калибр"
Оговорка Джо Байдена подтвердила его намерение участвовать в выборах президента США
Александр Овечкин вышел на пятое место в истори НХЛ по голам в большинстве