Россия на переговорах с США заявит о недопустимости вмешательства в дела Венесуэлы
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что представители российской делегации на предстоящих консультациях с США по Венесуэле заявят о недопустимости силовой акции в отношении Каракаса и в целом вмешательства в дела этой страны.
"Мы будем настойчиво доводить до американской стороны все наши позиции, - приводит его слова Интерфакс. - Включая недопустимость силовой акции и в целом противозаконного внешнего вмешательства и давления на легитимное правительство Мадуро".
По словам Рябкова, российская сторона "будет настойчиво и последовательно объяснять, и искать путь вперед, как мы можем содействовать налаживанию внутривенесуэльского диалога". "Позиции Москвы и Вашингтона в этом вопросе диаметрально противоположны, но это не повод не говорить, - подытожил он.
Ранее сайт kp.ru писал, что замминистра иностранных дел России Сергей Рябков встретится со спецпредставителем госдепартамента США по Венесуэле Эллиоттом Абрамсом, чтобы обсудить непростую ситуацию в Боливарианской республике.
ИСТОЧНИК KP.RU