Россия на переговорах с США заявит о недопустимости вмешательства в дела Венесуэлы

СЕГОДНЯ 14:06 2019-03-17T14:06:15+03:00

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Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что представители российской делегации на предстоящих консультациях с США по Венесуэле заявят о недопустимости силовой акции в отношении Каракаса и в целом вмешательства в дела этой страны.

"Мы будем настойчиво доводить до американской стороны все наши позиции, - приводит его слова Интерфакс. - Включая недопустимость силовой акции и в целом противозаконного внешнего вмешательства и давления на легитимное правительство Мадуро".

По словам Рябкова, российская сторона "будет настойчиво и последовательно объяснять, и искать путь вперед, как мы можем содействовать налаживанию внутривенесуэльского диалога". "Позиции Москвы и Вашингтона в этом вопросе диаметрально противоположны, но это не повод не говорить, - подытожил он.

Ранее сайт kp.ru писал, что замминистра иностранных дел России Сергей Рябков встретится со спецпредставителем госдепартамента США по Венесуэле Эллиоттом Абрамсом, чтобы обсудить непростую ситуацию в Боливарианской республике.

ИСТОЧНИК KP.RU