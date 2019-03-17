2019-03-17T15:05:05+03:00
Политика

На встрече Порошенко с избирателями в Киеве произошли столкновения

В последнее время практически все поездки лидера Незалежной по регионам сопровождаются митингами националистов
Марина ВЕНЦОВА
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Сторонники и противники Порошенко устроили потасовку в центре КиеваСторонники и противники Порошенко устроили потасовку в центре КиеваФото: REUTERS
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Встреча президента Украины Петра Порошенко с избирателями в центре украинской столицы переросла в столкновения его сторонников и противников. В частности, несколько людей, которые присутствовали на встрече периодически выкрикивали лозунги против кандидата в президенты и держали агитационные плакаты.

Со своей стороны, как передает РИА Новости, сторонники украинского лидера начали вырывать у них плакаты, в результате чего завязалась потасовка. Благодаря вмешательству сотрудников правоохранительных органов, столкновения удалось прекратить.

Националисты поставили Порошенко ультиматум Фото: REUTERS

Националисты поставили Порошенко ультиматумФото: REUTERS

Ранее сайт kp.ru писал, что националисты сорвали предвыборный митинг Порошенко в Житомире. Тогда кандидат в президенты Украины, удирая от радикалов, обогнал даже свою собственную охрану.

Накануне, выступая перед своими избирателями в Полтавской области, глава государства в очередной раз разразился популистскими заявлениями и обещаниями увеличить денежное довольствие украинским военным.

Видео драки сторонников и противников Порошенко на его встрече с избирателями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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