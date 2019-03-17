На встрече Порошенко с избирателями в Киеве произошли столкновения
Встреча президента Украины Петра Порошенко с избирателями в центре украинской столицы переросла в столкновения его сторонников и противников. В частности, несколько людей, которые присутствовали на встрече периодически выкрикивали лозунги против кандидата в президенты и держали агитационные плакаты.
Со своей стороны, как передает РИА Новости, сторонники украинского лидера начали вырывать у них плакаты, в результате чего завязалась потасовка. Благодаря вмешательству сотрудников правоохранительных органов, столкновения удалось прекратить.
Националисты поставили Порошенко ультиматумФото: REUTERS
Ранее сайт kp.ru писал, что националисты сорвали предвыборный митинг Порошенко в Житомире. Тогда кандидат в президенты Украины, удирая от радикалов, обогнал даже свою собственную охрану.
Накануне, выступая перед своими избирателями в Полтавской области, глава государства в очередной раз разразился популистскими заявлениями и обещаниями увеличить денежное довольствие украинским военным.
Видео драки сторонников и противников Порошенко на его встрече с избирателями.
ИСТОЧНИК KP.RU