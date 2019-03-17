2019-03-17T14:55:17+03:00
Политика

Порошенко заявил, что в случае победы на выборах начнет реализацию новой ракетной программы

Украинский глава также подчеркнул, что стране необходимо высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, способное поражать цели далеко в тылу врага
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Порошенко заявил, что в случае победы на выборах начнет реализацию новой ракетной программыПорошенко заявил, что в случае победы на выборах начнет реализацию новой ракетной программыФото: REUTERS
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Украинский глава Петр Порошенко отметил, что в случае победы на предстоящих выборах президента страны начнет реализацию обновленной ракетной программы.

- Следующую каденцию начну с обновленной военной ракетной программы, - заявил политик.

Порошенко также отметил, что Украине необходимо высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, которое способно поражать цели далеко в тылу врага, сообщает "РИА-Новости".

Политик уверен, что Киев оставляет за собой право создавать современные и эффективные системы вооружения для самозащиты, в том числе и новые мощные ракетные комплексы после решений США и России по ДРСМД.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что США, ЕС и Канада нанесли «триединый удар» по России. Так президент Украины прокомментировал новые антироссийские санкции.

Тысячи националистов направились к администрации Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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