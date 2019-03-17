Порошенко заявил, что в случае победы на выборах начнет реализацию новой ракетной программы
Украинский глава Петр Порошенко отметил, что в случае победы на предстоящих выборах президента страны начнет реализацию обновленной ракетной программы.
- Следующую каденцию начну с обновленной военной ракетной программы, - заявил политик.
Порошенко также отметил, что Украине необходимо высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, которое способно поражать цели далеко в тылу врага, сообщает "РИА-Новости".
Политик уверен, что Киев оставляет за собой право создавать современные и эффективные системы вооружения для самозащиты, в том числе и новые мощные ракетные комплексы после решений США и России по ДРСМД.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что США, ЕС и Канада нанесли «триединый удар» по России. Так президент Украины прокомментировал новые антироссийские санкции.
Тысячи националистов направились к администрации Порошенко.
ИСТОЧНИК KP.RU