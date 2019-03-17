2019-03-17T15:18:09+03:00
В мире

Ведущие банки Германии начинают переговоры о возможном слиянии

Разговоры об этих планах ведутся на протяжении последних месяцев
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Deutsche Bank и Commerzbank начинают переговоры о возможном слиянииDeutsche Bank и Commerzbank начинают переговоры о возможном слиянииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Германии начались переговоры о возможном слиянии двух ведущих институтов страны - Deutsche Bank и Commerzbank. В Берлине считают, что крупные международные финансовые институты в Европе могли бы составить конкуренцию американским банкам.

Немецким институтам, как передает ТАСС, осложняют жизнь низкая процентная ставка в еврозоне и высокие расходы по регулированию. Кроме того, добавляются и другие проблемы, в частности, многомиллионный штраф Deutsche Bank со стороны властей США за нарушение американских законов в области противодействия легализации преступно нажитых капиталов.

Deutsche Bank является одним из крупнейших финансовых институтов и важнейших транснациональных банков в Германии. Он имеет представительства более чем в 70 странах мира.

Ранее сайт kp.ru писал, что власти США обвинили в нарушении санкций немецкую кредитную организацию Commerzbank, которой грозит штраф в размере 500 млн долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Поляки попросили США помочь взыскать репарации с России
В Мосгордуме прокомментировали предложение увековечить имя Началовой
Пушков прокомментировал заявление украинской журналистки о жителях Крыма
Похороны Юлии Началовой пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище
Путин 18 марта посетит Крым и Севастополь
Ученые назвали первые симптомы развития подагры
В Белграде протестующие попытались взять штурмом президентский дворец
На встрече Порошенко с избирателями в Киеве произошли столкновения
Порошенко заявил, что в случае победы на выборах начнет реализацию новой ракетной программы
Россия на переговорах с США заявит о недопустимости вмешательства в дела Венесуэлы
Лейбористская партия рассмотрит вопрос вынесения вотума недоверия правительству Терезы Мэй
Евросоюз вновь не признал итоги референдума в Крыму
Юлию Началову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Компания Boeing представила самый длинный в истории самолет
Жертвами наводнения в Индонезии стали 63 человека
Опрос показал отношение жителей Украины к россиянам
Google отрицает слова Трампа о помощи Китаю
Премьер Новой Зеландии получила письмо от террориста за несколько минут до стрельбы
Пилоты Boeing 737 обучались управлять лайнером на планшетах
В Японии планируют создать новую ракету с дальностью действия 400 километров
Массовый отъезд жителей Украины за рубеж не является катастрофой, отметил Климкин
Пентагон намерен приобрести десять тысяч ракет против России
В России разрабатывают фрегаты, которые будут способны нести почти 50 ракет "Калибр"
Оговорка Джо Байдена подтвердила его намерение участвовать в выборах президента США
Александр Овечкин вышел на пятое место в истори НХЛ по голам в большинстве