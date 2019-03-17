Ведущие банки Германии начинают переговоры о возможном слиянии
В Германии начались переговоры о возможном слиянии двух ведущих институтов страны - Deutsche Bank и Commerzbank. В Берлине считают, что крупные международные финансовые институты в Европе могли бы составить конкуренцию американским банкам.
Немецким институтам, как передает ТАСС, осложняют жизнь низкая процентная ставка в еврозоне и высокие расходы по регулированию. Кроме того, добавляются и другие проблемы, в частности, многомиллионный штраф Deutsche Bank со стороны властей США за нарушение американских законов в области противодействия легализации преступно нажитых капиталов.
Deutsche Bank является одним из крупнейших финансовых институтов и важнейших транснациональных банков в Германии. Он имеет представительства более чем в 70 странах мира.
Ранее сайт kp.ru писал, что власти США обвинили в нарушении санкций немецкую кредитную организацию Commerzbank, которой грозит штраф в размере 500 млн долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU