Ведущие банки Германии начинают переговоры о возможном слиянии

СЕГОДНЯ 15:18 2019-03-17T15:18:09+03:00

Разговоры об этих планах ведутся на протяжении последних месяцев

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В Германии начались переговоры о возможном слиянии двух ведущих институтов страны - Deutsche Bank и Commerzbank. В Берлине считают, что крупные международные финансовые институты в Европе могли бы составить конкуренцию американским банкам.

Немецким институтам, как передает ТАСС, осложняют жизнь низкая процентная ставка в еврозоне и высокие расходы по регулированию. Кроме того, добавляются и другие проблемы, в частности, многомиллионный штраф Deutsche Bank со стороны властей США за нарушение американских законов в области противодействия легализации преступно нажитых капиталов.

Deutsche Bank является одним из крупнейших финансовых институтов и важнейших транснациональных банков в Германии. Он имеет представительства более чем в 70 странах мира.

Ранее сайт kp.ru писал, что власти США обвинили в нарушении санкций немецкую кредитную организацию Commerzbank, которой грозит штраф в размере 500 млн долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU