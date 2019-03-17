В Сирии из-за авиаударов международной коалиции погибли мирные жители

СЕГОДНЯ 17:31 2019-03-17T17:31:31+03:00

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Десять мирных жителей погибли в деревне Багуз в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии в результате авиаудара коалиции во главе с США. Об этом сообщило сирийское Гостелевидение.

Среди погибших, как передает РИА Новости, есть как взрослые, так и дети.

Коалиция во главе с США постоянно наносит авиаудары по данной местности. Так, 3 и 4 марта ВВС коалиции также бомбили район Эль-Багуз с применением запрещенных фосфорных бомб. Аналогичная операция коалиции под руководством США была проведена также 7 марта.

Накануне сайт kp.ru писал, что в сирийской провинции Дейр-эз-Зо прогремел взрыв. Как стало известно взорвалась заложенная боевиками запрещенной в России ИГ* мина. В результате происшествия четверо мирных жителей погибли, и еще 36 получили травмы различной степени тяжести.

* террористическая организация, запрещенная в РФ

ИСТОЧНИК KP.RU