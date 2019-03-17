В Мосгордуме прокомментировали предложение увековечить имя Началовой

СЕГОДНЯ 16:38 2019-03-17T16:38:30+03:00

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В Московской городской думы прокомментировали идею увековечить имя певицы Юлии Началовой в российской столице. В частности, как заметил депутат Евгений Герасимов, подобные предложения должны исходить от «тех людей, которые жили рядом с артисткой, или творческого союза».

При этом сам политик не против установки памятной таблички, так как считает, что Началова была «красивой и талантливой девочкой». «Давайте смотреть по тем предложениям, которые поступят. Если поступят, тогда почему нет, она была красивая, талантливая девочка», - приводит слова Герасимова РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Юлия Началова умерла в минувшую субботу, 16 марта. Она скончалась в одной из московских больниц в возрасте 38 лет. По предварительным данным, причиной смерти артистки стала остановка сердца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696426" frameborder="0"></iframe> Творческий путь Юлии Началовой.

ИСТОЧНИК KP.RU