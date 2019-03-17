Матч Спартак - Зенит: в стартовом составе москвичей капитаном выйдет Глушаков, Жиго в запасе
В воскресенье, 17 марта, в Москве на стадионе "Открытие Арена" пройдет матч 20 тура чемпионата России в Премьер-Лиге. "Спартак" примет питерский "Зенит" и эта игра - одна из главных за всю весну 2019 года в российском первенстве. Впервые после травмы в заявку команды попадает французский защитник Самюэль Жиго. Он получил повреждение в жестком стыке с форвардом "Зенита" Дзюбой в матче первого круга в Санкт-Петербурге.
Капитаном же "Спартака" в матче будет Денис Глушаков, который начнет поединок с первых минут.
Стартовый состав "Спартака" на игру: Селихов, Айртон, Джикия, Кутепов, Рассказов, Глушаков (капитан), Мельгарехо, Зобнин, Ташаев, Ханни, Адриано.
Запасные: Максименко, Жиго, Боккетти, Комбаров, Глушенков, Ломовицкий, Умяров, Роша.
Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Зенит". Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU