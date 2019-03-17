2019-03-17T17:57:58+03:00
Спорт

Матч Спартак - Зенит: в стартовом составе москвичей капитаном выйдет Глушаков, Жиго в запасе

Французский защитник после тяжелой травмы возвращается в игру
Евгений НЕСЫНАлиса ТИТКО
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Француз Жиго - в заявке "Спартака" на игру.Француз Жиго - в заявке "Спартака" на игру.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 17 марта, в Москве на стадионе "Открытие Арена" пройдет матч 20 тура чемпионата России в Премьер-Лиге. "Спартак" примет питерский "Зенит" и эта игра - одна из главных за всю весну 2019 года в российском первенстве. Впервые после травмы в заявку команды попадает французский защитник Самюэль Жиго. Он получил повреждение в жестком стыке с форвардом "Зенита" Дзюбой в матче первого круга в Санкт-Петербурге.

Капитаном же "Спартака" в матче будет Денис Глушаков, который начнет поединок с первых минут.

Стартовый состав "Спартака" на игру: Селихов, Айртон, Джикия, Кутепов, Рассказов, Глушаков (капитан), Мельгарехо, Зобнин, Ташаев, Ханни, Адриано.

Запасные: Максименко, Жиго, Боккетти, Комбаров, Глушенков, Ломовицкий, Умяров, Роша.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Зенит". Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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