2019-03-17T18:06:08+03:00
Спорт

Матч Спартак - Зенит: Ракицкий, Азмун и Барриос начнут матч с первых минут у гостей

Питерский клуб огласил состав команды на главный поединок 20 тура чемпионата России
Евгений НЕСЫНАлиса ТИТКО
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Ярослав Ракицкий - в стартовом составе "Зенита" на игру против "Спартака".Ярослав Ракицкий - в стартовом составе "Зенита" на игру против "Спартака".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве на стадионе "Открытие Арена" в воскресенье, 17 марта, будет сыгран центральный матч 20 тура чемпионата России по футболу. "Спартак" принимает на своем поле питерский "Зенит" и гости поединка огласили стартовый состав команды на поединок.

В стартовом составе - новички команды с зимнего трансферного окна защитник Ярослав Ракицкий, форвард Сердар Азмун, полузащитник Барриос. В атаке же пару Азмуну составит Артем Дзюба.

Стартовый состав "Зенита" на матч против "Спартака": Лунев, Иванович (капитан), Ракицкий, Жирков, Смольников, Нобоа, Кузяев, Барриос, Ригони, Азмун, Дзюба.

Запасные: Городовой, Кержаков, Анюков, Маммана, Нету, Краневиттер, Эрнани, Оздоев, Дриусси, Шатов, Мак, Заболотный.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Зенит". Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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