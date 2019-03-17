В Белграде протестующие окружили управление полиции
В воскресенье вечером, 17 марта, участники антиправительственного протеста в Белграде переместились от президентского дворца к отделению полиции, расположенному на улице 29 Ноября.
Однако перед полицейским управлением противников действующего президента Сербии Александра Вучича встретил усиленный кордон правоохранителей в тяжелой экипировке.
Тогда протестующие окружили здание и начали выкрикивать свои требования: как выяснилось, оппозиционеры настаивают на том, чтобы стражи порядка отпустили их задержанных товарищей, а также чтобы глава МВД республики Небойша Стефанович ушел в отставку.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье в Белграде протестующие предприняли попытку взять штурмом президентский дворец, а накануне оппозиция закидала яйцами и временно блокировала здание национального радио и телевидения Сербии (РТС).
Десятки демонстрантов захватили здание гостелевидения в Сербии.
ИСТОЧНИК KP.RU