В Белграде протестующие окружили управление полиции

СЕГОДНЯ 19:29 2019-03-17T19:29:15+03:00

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В воскресенье вечером, 17 марта, участники антиправительственного протеста в Белграде переместились от президентского дворца к отделению полиции, расположенному на улице 29 Ноября.

Однако перед полицейским управлением противников действующего президента Сербии Александра Вучича встретил усиленный кордон правоохранителей в тяжелой экипировке.

Тогда протестующие окружили здание и начали выкрикивать свои требования: как выяснилось, оппозиционеры настаивают на том, чтобы стражи порядка отпустили их задержанных товарищей, а также чтобы глава МВД республики Небойша Стефанович ушел в отставку.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье в Белграде протестующие предприняли попытку взять штурмом президентский дворец, а накануне оппозиция закидала яйцами и временно блокировала здание национального радио и телевидения Сербии (РТС).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697638" frameborder="0"></iframe> Десятки демонстрантов захватили здание гостелевидения в Сербии.

ИСТОЧНИК KP.RU