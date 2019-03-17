Вещи Майкла Джексона убрали из детского музея после скандальных обвинений

СЕГОДНЯ 19:56 2019-03-17T19:56:00+03:00

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Детский музей Индианаполиса убрал из экспозиции три вещи, когда-то принадлежавших Майклу Джексону, из-за обвинений музыканта в педофилии. Этому поспособствовал выход скандального документального фильма "Покидая Неверленд", в котором прозвучали обвинения в неоднократных случаях сексуального домогательства к детям со стороны короля поп-музыки.

С выставочных полок убрали знаменитую шляпу-федору, белые перчатки и подписанный Джексоном плакат. Вещи были куплены музеем в 2017 году и до настоящего времени выставлялись в зале "Американская поп-музыка"

«Будучи самым большим детским музеем в мире, мы трепетнейшим образом относимся к нашим посетителям. В целях безопасности мы убрали эти предметы до тех пор, пока ситуация [с обвинениями Джексона в педофилии] не прояснится», — приводит слова директора музея Криса Карона местное издание IndyStar.

Напомним, нашумевший документальный фильм-расследование "Покидая Неверленд", снятый HBO, вышел в начале марта этого года, четырехчасовая лента рассказывает истории двух предполагаемых жертв музыканта. Как утверждают герои фильма, в детстве они находились в тайных романтических отношениях с Джексоном. На тот момент им было не больше десяти лет.

Руководство детского музея не первыми пошли на такой шаг: создатели Симпсонов уже убрали из доступа серию мультфильма, в работе над которой когда-то принимал сам Джексон, а французский модный дом Louis Vuitton удалил из осенне-зимней коллекции этого года вещи, вдохновленные творчеством музыканта.

ИСТОЧНИК KP.RU