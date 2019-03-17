2019-03-17T20:18:11+03:00
В мире

Два человека пострадали при взрыве в центре Лос-Анджелеса

На месте происшествия начался сильный пожар
Дарья ИВАШКИНА
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На месте происшествия начался сильный пожарНа месте происшествия начался сильный пожарФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 17 марта, появилась информация о том, что взрыв прогремел в центральной части американского Лос-Анджелеса, после чего на месте происшествия начался сильный пожар: огонь охватил два расположенных неподалеку здания. Как уточнили в пожарном департаменте города, причиной ЧП стала утечка газа.

Причем, по словам очевидцев, в настоящее время над районом, где произошел взрыв, поднимается столп плотного черного дыма, который виден за сотни километров.

По предварительным данным, в результате инцидента не обошлось без пострадавших. Так, после случившегося пришлось госпитализировать двух человек, при этом никакой информации об их состоянии пока нет, сообщается на сайте пожарного департамента.

Стоит отметить, что пожары далеко не редкость в американской Калифорнии. К примеру, как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года там бушевал самый разрушительный пожар в истории штата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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