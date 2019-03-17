2019-03-17T20:33:46+03:00
В мире

Вучич предсказал свою победу в случае проведения внеочередных выборов в Сербии

При этом, по словам политика, абсолютно не важно, когда будет проводиться голосование и как оно будет организовано [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Сербский лидер Александр ВучичСербский лидер Александр ВучичФото: REUTERS
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Сербский лидер Александр Вучич уверен, что победит в случае проведения в его стране внеочередных президентских выборов. По словам политика, не важно, когда будет проводиться голосование и как оно будет организовано, так как он в любом случае сможет набрать не менее 55% голосов.

«Я говорю им (оппозиционерам): сами подготовьте списки избирателей, напишите в них, что угодно. <…> Делайте что хотите - вы проиграете выборы. Разница настолько велика. Это не разница в один-два процента. Я всегда получу 55%, а может и больше. А они получат максимум 10-15, 16, 17% - не больше», - сказал Вучич в интервью телеканалу «Россия 24».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 16 марта, несколько тысяч человек провели в Белграде антиправительственный «марш свободы», требуя отставки президента Сербии Александра Вучича. А в воскресенье акция протеста продолжилась: на этот раз оппозиционеры собрались перед резиденцией главы республики в центре Белграда. Причем в какой-то момент демонстранты прорвались через внешние ограждения и блокировали входы в здание, однако служба безопасности не пустила их внутрь.

Десятки демонстрантов захватили здание гостелевидения в Сербии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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