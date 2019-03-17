Болтон назвал причину осложнения отношений США с Россией

СЕГОДНЯ 22:04 2019-03-17T22:04:15+03:00

Ранее советник главы Белого дома не исключил проведения с Москвой переговоров по разоружению

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Заявления противников Дональда Трампа о его так называемом "сговоре с Россией" сильно осложняют налаживание отношений между Вашингтоном и Москвой. Такую точку зрения высказал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Я думаю, очень трудно добиваться прогресса в улучшении двусторонних отношений с РФ, когда все, что делается, политические оппоненты президента выдают за какие-то свидетельства сговора с Россией",- передает заявление Болтона ТАСС.

Советник президента США также подчеркнул, что спекуляции на указанные темы делают данную работу "очень, очень трудной, без всякого сомнения".

Напомним, ранее Болтон допустил проведение с представителями РФ и Китая переговоров по контролю за вооружениями. По его мнению, это необходимо для укрепления национальной системы противоракетной обороны.

Расследование вмешательства РФ в выборы президента США в 2016 году до сих пор ведется американскими спецслужбами. Дональд Трамп неоднократно отвергал подозрения в неправомерных контактах с официальными лицами РФ, заявляя, что фальсификация его «сговора с Россией» стала величайшим обманом в истории США.

ИСТОЧНИК KP.RU