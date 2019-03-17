Вучич играл в шахматы, пока протестующие осаждали его резиденцию

СЕГОДНЯ 21:42 2019-03-17T21:42:33+03:00

Ранее оппозиция окружила президентский дворец в Белграде и заявила, что не выпустит оттуда главу республики [видео]

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В воскресенье, 17 марта, сербский лидер Александр Вучич показал своим подписчикам в Twitter, чем он занимался в президентском дворце в тот момент, когда здание было окружено агрессивно настроенными оппозиционерами.

Так, политик выложил в соцсети фотографию, на которой запечатлено, как он играет в шахматы с главой МВД Небойшей Стефановичем. Этот снимок глава республики подписал так: «В резиденции короткий перерыв перед послеобеденными мероприятиями. Сербское мужество и честность всегда побеждают насилие».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье протестующие окружили президентский дворец в Белграде и заявили, что не выпустят оттуда нынешнего руководителя страны. Однако ближе к вечеру демонстранты решили переместиться к полицейскому участку, чтобы добиться освобождения своих задержанных товарищей. В итоге Вучич смог спокойно покинуть свою резиденцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697638" frameborder="0"></iframe> Десятки демонстрантов захватили здание гостелевидения в Сербии.

ИСТОЧНИК KP.RU