Вучич играл в шахматы, пока протестующие осаждали его резиденцию
В воскресенье, 17 марта, сербский лидер Александр Вучич показал своим подписчикам в Twitter, чем он занимался в президентском дворце в тот момент, когда здание было окружено агрессивно настроенными оппозиционерами.
Так, политик выложил в соцсети фотографию, на которой запечатлено, как он играет в шахматы с главой МВД Небойшей Стефановичем. Этот снимок глава республики подписал так: «В резиденции короткий перерыв перед послеобеденными мероприятиями. Сербское мужество и честность всегда побеждают насилие».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье протестующие окружили президентский дворец в Белграде и заявили, что не выпустят оттуда нынешнего руководителя страны. Однако ближе к вечеру демонстранты решили переместиться к полицейскому участку, чтобы добиться освобождения своих задержанных товарищей. В итоге Вучич смог спокойно покинуть свою резиденцию.
Десятки демонстрантов захватили здание гостелевидения в Сербии.
ИСТОЧНИК KP.RU