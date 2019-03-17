«Комсомолка» изучила историю с «травлей» девочки, написавшей письмо Путину

СЕГОДНЯ 22:18 2019-03-17T22:18:34+03:00

Журналисты «КП» попытались выяснить, что не досказывает мать ребенка и зачем к ней приходили следователи

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В воскресенье, 17 марта, стало известно, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил сформировать комиссию, которая будет разбираться в ситуации с написавшей письмо президенту РФ Владимиру Путину девочкой.

Как уточняется на сайте областной администрации, члены комиссии в самое ближайшее время отправятся в деревню Томсино, где проживает семья ребенка, попросившего главу нашего государства помочь с приобретением мотоблока. «Члены комиссии <…> проведут выездное совещание, чтобы всесторонне разобраться в ситуации и в случае необходимости принять соответствующие меры», - говорится в сообщении местных властей.

Между тем «Комсомольская правда - Псков» попыталась сама разобраться в ситуации и выяснить, действительно ли местные жители начали травлю семьи девочки, написавшей о мотоблоке президенту, и зачем к ним в дом приходили следователи.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года 12-летняя девочка, проживающая в деревне Томсино, расположенной в Псковской области, написала письмо Владимиру Путину. В своем послании она пожаловалась на жизненные трудности и попросила российского лидера помочь купить мотоблок для мамы. А чуть позже появилась информация о том, что соседи буквально «ополчились против матери и дочери».

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ИСТОЧНИК KP.RU