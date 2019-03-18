2019-03-18T01:36:59+03:00
Общество

Российских абитуриентов 2019 ждут изменения в целевом приеме

Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков [видео]
Александр МИЛКУС
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Министр науки и высшего образования РФ Михаил КотюковМинистр науки и высшего образования РФ Михаил КотюковФото: Иван МАКЕЕВ
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С нового учебного года целевой набор будет заменен на целевое обучение. В чем принципиальное отличие? Если раньше целевика предприятие или ведомство отправляло учиться с первого курса, то на целевое обучение можно будет поступить даже на 4 курсе.

- Институт целевого обучения введен с 1 января этого года, - рассказал министр. – Поступать абитуриенты будут на общих основаниях, а работодатели будут заключать с ними договор.

Михаил Котюков: Российских абитуриентов 2019 ждут изменения в целевом приеме.Министр науки и высшего образования отвечает на вопросы обозревателя «КП» Александра Милкуса

Отучиться по целевому направлению, а потом не выйти на работу в организацию, с которой заключен договор, теперь будет гораздо сложнее. Выпускник обязан будет возместить расходы университета на реализацию своей образовательной программы и расходы организации, с которой был заключен договор. Точно также несет финансовую ответственность перед вузом работодатель, если по окончании университета он не возьмет выпускника на работу.

Сегодня лишь треть тех, кто учился по целевому набору, выходят на работу в организации, от которых получили направления.

Квота для целевиков, поступающих в вузы в этом году, сейчас обсуждается. Она может составить от 2 до 60 процентов в зависимости от направления подготовки, говорит Михаил Котюков.

Полностью интервью министра читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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