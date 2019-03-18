2019-03-18T01:36:08+03:00
Общество

В Россию должны приехать 220 тысяч иностранных студентов

Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков [видео]
Александр МИЛКУС
Поделиться:
Министр науки и высшего образования РФ Михаил КотюковМинистр науки и высшего образования РФ Михаил КотюковФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Всего же к 2024 году, согласно федеральному проекту «Экспорт образования», в России должны учиться 425 тысяч иностранных студентов.

- По оценкам экспертов, на сегодня доля абитуриентов в мире, которые готовы ехать в другие страны за образованием, составляет примерно 2%. Мы очень серьезно рассчитываем включиться в эту конкурентную борьбу, - рассказал министр.

Михаил Котюков: В Россию должны приехать 220 тысяч иностранных студентов.Министр науки и высшего образования отвечает на вопросы обозревателя «КП» Александра Милкуса

Студенты должны приезжать не только в Москву или Санкт-Петербург, но и в другие университетские центры. Идет подготовка по продвижению этого проекта.

- Программу сейчас активно обсуждаем с каждым университетом, с руководителем региона. 10 тысяч иностранных студентов, которые дополнительно приедут в город – это серьезный вызов, - говорит Котюков.

По словам чиновника, идут консультации и с Федеральной миграционной службой о том, как изменить законодательство, чтобы облегчить абитуриентам возможность приехать в Россию на учебу, а также легализовать проживание тех, кто захочет после окончания вуза остаться в нашей стране работать.

Полностью интервью министра читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Техаса родила шестерых детей за девять минут
Медведчук назвал ошибкой отказ Киева от договора о дружбе с Россией
Министр нефтяной промышленности Венесуэлы посетит Москву в начале апреля
Российских абитуриентов 2019 ждут изменения в целевом приеме
Во Фландрии почтового голубя продали за 1,25 млн евро
Минобрнауки сформирует кадровый резерв ректоров
Ученые признали опасным лекарства от стенокардии
Российских ректоров будут экзаменовать каждые 5 лет
Семь участников протестов задержала полиция Сербии
Боевики в течение суток обстреливали города в Сирии
Саудовский министр предостерег от новых антироссийских санкций
В Москве из ЦУМа эвакуировали людей после сообщения об угрозе взрыва
В Техасе сильный пожар вспыхнул на нефтехранилище
Комиссия проверит историю с «травлей» девочки, написавшей письмо Путину
Болтон назвал причину осложнения отношений США с Россией
Вучич играл в шахматы, пока протестующие осаждали его резиденцию
Данные с «черных ящиков» указали на сходство двух авиакатастроф с Boeing 737 MAX 8
Матч Спартак - Зенит: битва двух столиц завершилась вничью 1:1
Вучич через парадный вход покинул президентский дворец в Белграде
Вучич предсказал свою победу в случае проведения внеочередных выборов в Сербии
Два человека пострадали при взрыве в центре Лос-Анджелеса
Вещи Майкла Джексона убрали из детского музея после скандальных обвинений
Матч Спартак - Зенит: первый тайм встречи завершился вничью 1:1
Вучич пообещал пресекать любое насилие на акциях протеста в Сербии