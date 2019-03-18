СЕГОДНЯ 01:36 2019-03-18T01:36:08+03:00

Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков [видео]

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Всего же к 2024 году, согласно федеральному проекту «Экспорт образования», в России должны учиться 425 тысяч иностранных студентов.

- По оценкам экспертов, на сегодня доля абитуриентов в мире, которые готовы ехать в другие страны за образованием, составляет примерно 2%. Мы очень серьезно рассчитываем включиться в эту конкурентную борьбу, - рассказал министр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/697643" frameborder="0"></iframe> Михаил Котюков: В Россию должны приехать 220 тысяч иностранных студентов.Министр науки и высшего образования отвечает на вопросы обозревателя «КП» Александра Милкуса

Студенты должны приезжать не только в Москву или Санкт-Петербург, но и в другие университетские центры. Идет подготовка по продвижению этого проекта.

- Программу сейчас активно обсуждаем с каждым университетом, с руководителем региона. 10 тысяч иностранных студентов, которые дополнительно приедут в город – это серьезный вызов, - говорит Котюков.

По словам чиновника, идут консультации и с Федеральной миграционной службой о том, как изменить законодательство, чтобы облегчить абитуриентам возможность приехать в Россию на учебу, а также легализовать проживание тех, кто захочет после окончания вуза остаться в нашей стране работать.

Полностью интервью министра читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU