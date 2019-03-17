СЕГОДНЯ 22:44 2019-03-17T22:44:39+03:00

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В воскресенье, 17 марта, появилась информация о ЧП, случившемся в американском штате Техас. Как стало известно, около 10:00 по местному времени (18:00 мск) сильный пожар вспыхнул на нефтехранилище, расположенном в городе Дир-Парк.

В результате правоохранителям пришлось оцепить место происшествия и перекрыть движение транспорта в районе пожара. Кроме того, стражи порядка обратились к жителям окрестных домов с просьбой как можно скорее найти себе укрытие, сообщает телеканал KHOU 11.

В Техасе сильный пожар вспыхнул на нефтехранилище.

Между тем очевидцы рассказывают о поднимающемся над местом ЧП огромном столпе плотного черного дыма, который виден за несколько километров.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в воскресенье появилась информация о взрыве, прогремевшем в американском Лос-Анджелесе. Как отмечалось, после случившегося в районе происшествия начался сильный пожар. В результате пострадали два человека. А чуть позже выяснилось, что к взрыву привела утечка бензина из цистерны.

ИСТОЧНИК KP.RU