В Москве из ЦУМа эвакуировали людей после сообщения об угрозе взрыва
Из Центрального универсального магазина (ЦУМ) в Москве в воскресенье эвакуировали людей после сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщили в экстренных службах.
Из здания вывели более 200 человек. Полиция проверяет помещения на наличия взрывного устройства. На место прибыли кинологи с собаками, передает ТАСС.
Напомним, в феврале по Москве снова прокатилась волна телефонного терроризма. Так 25 февраля, появилась информация об эвакуации людей из торгово-развлекательного комплекса «Атриум» в центре города. Из здания, расположенного на Земляном валу, вывели всех посетителей и персонал после анонимного сообщения о «минировании» ТРК.
А ранее, 21 февраля эвакуировали здание министерства образования и науки, расположенное на Лосиновской улице и несколько столичных торговых центров.
Сообщения и звонки с угрозами взрывов начались в России еще в январе.
ИСТОЧНИК KP.RU