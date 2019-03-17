2019-03-17T23:13:28+03:00
Происшествия

В Москве из ЦУМа эвакуировали людей после сообщения об угрозе взрыва

Здание проверяют кинологи с собаками и полиция
Юлия ДИВЕЕВА
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Из Московского ЦУМа эвакуировали людейИз Московского ЦУМа эвакуировали людей
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Из Центрального универсального магазина (ЦУМ) в Москве в воскресенье эвакуировали людей после сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщили в экстренных службах.

Из здания вывели более 200 человек. Полиция проверяет помещения на наличия взрывного устройства. На место прибыли кинологи с собаками, передает ТАСС.

Напомним, в феврале по Москве снова прокатилась волна телефонного терроризма. Так 25 февраля, появилась информация об эвакуации людей из торгово-развлекательного комплекса «Атриум» в центре города. Из здания, расположенного на Земляном валу, вывели всех посетителей и персонал после анонимного сообщения о «минировании» ТРК.

А ранее, 21 февраля эвакуировали здание министерства образования и науки, расположенное на Лосиновской улице и несколько столичных торговых центров.

Сообщения и звонки с угрозами взрывов начались в России еще в январе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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