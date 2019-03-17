Саудовский министр предостерег от новых антироссийских санкций

17 Март 23:07 2019-03-17T23:07:24+03:00

Как считает Халид аль-Фалих, введение очередных ограничений против нашей страны отразится на всем мире

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Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, выступая в воскресенье, 17 марта, на пресс-конференции в Баку, призвал США воздержаться от новых антироссийских санкций. Как отметил политик, если Вашингтон введет очередные ограничительные меры в отношении нашей страны, то это отразится на всем мире.

«Россия - большой поставщик газа в Европу, нефти - в Китай. Если это случится, это отразится на Европе, Китае и всем мире», - цитирует саудовского министра РИА Новости.

При этом аль-Фалих заметил, что РФ является технологическим лидером и одним из крупнейших поставщиком энергоресурсов в мире, а также «занимает важное место в космической отрасли». По словам чиновника, Эр-Рияд позитивно смотрит на сотрудничество с Москвой.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 15 марта, новые санкции против РФ ввели не только Соединенные Штаты, но и ЕС с Канадой.

ИСТОЧНИК KP.RU