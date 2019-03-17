2019-03-17T23:36:07+03:00
Политика

Боевики в течение суток обстреливали города в Сирии

Российские военные призывают незаконные вооруженные формирования в САР прекратить провокации
Юлия ДИВЕЕВА
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Боевики в Сирии обстреляли 10 населенных пунктов за суткиБоевики в Сирии обстреляли 10 населенных пунктов за суткиФото: REUTERS
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В Идлибской зоне деэскалации в Сирии боевики незаконных вооруженных формирований снова нарушили режим прекращения боевых действий. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР) генерал-майор Виктор Купчишин.

По данным российских военных, за сутки боевики обстреляли населенные пункты Хайса-Эш-Шарки, Дахар-Абу-Асад и Джубб-Эз-Зарур в провинции Латакия, В провинции Хама дважды под обстрелом была Скальбия, Дрейба, Суккари, Умм-Эр-Рджим, Эль-Фхайль и Ниха провинции Идлиб, а также города Алеппо.

Купчишин отметил, что Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований прекратить вооруженные провокации и начать мирное урегулирование ситуации в подконтрольных им районах, передает Интерфакс.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 марта стало известно о теракте в населенном пункте Эль-Багуз, расположенном на востоке Сирии. Как стало известно, там три террористки-смертницы устроили взрыв в толпе беженцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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