Ученые признали опасным лекарства от стенокардии

СЕГОДНЯ 00:13 2019-03-18T00:13:36+03:00

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Препараты, используемые для лечения высокого давления и стенокардии, могут быть смертельно опасными. К такому выводу пришли западные исследователи Европейского общества кардиологов.

Эксперты выяснили, что лекарства, содержащие нифедипин, могут вызывать внезапную остановку сердца. При этом у лекарств, содержащих дигидропиридин и амлодипин, такого побочного эффекта выявлено не было, пишет научное издание EurekAlert!, опубликовавшее результаты исследования.

По словам доктора Ханно Тана из медицинского центра Амстердама, врачи сами выбирают, какой из препаратов прописать пациенту. И нифедипин, и амлодипин до сих пор считались безопасными.

«Исследование показало, что высокие дозы нифедипина могут увеличить риск внезапной остановки сердца, в то время как амлодипин действительно безопасен. Эти результаты, возможно, придется принимать во внимание при рассмотрении вопроса о применении того или иного препарата», — отметил Тана.

При этом он подчеркнул, что для начала эти результаты должны быть проверены другими исследованиями, прежде чем врачи и пациенты предпримут меры.

ИСТОЧНИК KP.RU