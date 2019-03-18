Во Фландрии почтового голубя продали за 1,25 млн евро

СЕГОДНЯ 00:34 2019-03-18T00:37:40+03:00

Бельгийский голубь по кличке Армандо стал самым дорогим голубем в истории аукционов

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В бельгийском городе Кнесселаре (провинция Восточная Фландрия) в ходе аукциона почтовый голубь был продан за рекордную сумму. За пятилетнего самца заплатили 1 миллион 252 тысячи евро.

Как передает телеканал RTBF, голубь по кличке Армандо - один из лучших голубей в мировой истории голубиного спорта. Он неоднократно завоевывал многочисленные призы и становился победителем голубиных гонок.

Его прежние владельцы проживают в Ингельмунстере в Западной Фландрии. А приобрел пернатого чемпиона гражданин Китая. Как оказалось, в КНР очень ценят бельгийских голубей. За последние десять лет в Поднебесной интерес к этим птицам вырос многократно.

Однако новый владелец не собирается выставлять Армандо снова на гонках. Голубя купили для воспроизводства новых чемпионов.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что в 2011 году в Бельгии голубь по кличке Голубой принц был продан за 156 тысяч евро, что стало тогда рекордом. Эксперты отмечают, что птицы подорожали именно из-за интереса китайцев.

ИСТОЧНИК KP.RU