Во Фландрии почтового голубя продали за 1,25 млн евро
В бельгийском городе Кнесселаре (провинция Восточная Фландрия) в ходе аукциона почтовый голубь был продан за рекордную сумму. За пятилетнего самца заплатили 1 миллион 252 тысячи евро.
Как передает телеканал RTBF, голубь по кличке Армандо - один из лучших голубей в мировой истории голубиного спорта. Он неоднократно завоевывал многочисленные призы и становился победителем голубиных гонок.
Его прежние владельцы проживают в Ингельмунстере в Западной Фландрии. А приобрел пернатого чемпиона гражданин Китая. Как оказалось, в КНР очень ценят бельгийских голубей. За последние десять лет в Поднебесной интерес к этим птицам вырос многократно.
Однако новый владелец не собирается выставлять Армандо снова на гонках. Голубя купили для воспроизводства новых чемпионов.
Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что в 2011 году в Бельгии голубь по кличке Голубой принц был продан за 156 тысяч евро, что стало тогда рекордом. Эксперты отмечают, что птицы подорожали именно из-за интереса китайцев.
ИСТОЧНИК KP.RU