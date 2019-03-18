Министр нефтяной промышленности Венесуэлы посетит Москву в начале апреля

СЕГОДНЯ 00:59 2019-03-18T00:59:12+03:00

Глава ведомства проведет переговоры с Новаком и Сечиным о переносе офиса PDVSA в Россию

Изменить размер текста: A A

В Москву в начале апреля планирует приехать министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо. Об этом он сам сообщил журналистам в кулуарах заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку.

"Я собираюсь в Россию. Думаю, это произойдет в ближайшие недели, в начале апреля", - сказал Кеведо.

Он пояснил, что намерен провести переговоры об открытии в российской столице офиса национальной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA. Каведо обсудит этот вопрос с министром энергетики РФ Александром Новаком и главой "Роснефти" Игорем Сечиным, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 1 марта вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес сообщила распоряжении президента Венесуэлы Николаса Мадуро закрыть офис нефтедобывающей компании PDVSA в Лиссабоне и перенести его в Москву. Она также заявила, что глава Миннефтьпрома собирается для переговоров по этому вопросу в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU