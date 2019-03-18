Медведчук назвал ошибкой отказ Киева от договора о дружбе с Россией

СЕГОДНЯ 01:20 2019-03-18T01:20:52+03:00

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Решение властей Украины разорвать договор о дружбе с Россией было ошибкой. Такое мнение высказал председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Он напомнил, что как только действие договора прекратится, все украинские гастарбайтеры, работающие на российской территории, останутся без защиты. По словам политика, сразу же изменится правовой статус этих людей. Медведчук напомнил, что украинцы едут на заработки в Россию, потому что не могут найти работу на родине.

Кроме того, Украина станет единственной страной в Европе, не урегулировавшей границы с соседним государством, передает телеканал "112 Украина".

"Главное, что было в большом договоре, – это гарантирование признания территориальной целостности и границ между Россией и Украиной. Так вот этого мы сами себя лишаем", – сказал Медведчук.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что 10 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко окончательно разорвал договор о дружбе с Россией подписав соответствующий закон.

«Прекратить с 1 апреля 2019 года действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», - говорится в документе.

ИСТОЧНИК KP.RU