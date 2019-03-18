Жительница Техаса родила шестерых детей за девять минут
Семейная пара Чиака за девять минут стала родителями шестерых детей. Жительница Техаса родила три пары близнецов меньше, чем за 10 минут.
Четыре мальчика и две девочки появились на свет 15 марта между 4:50 и 4:59 часами утра, все младенцы здоровы и имею нормальный вес - от 800 до 1300 грамм. Их счастливая мама, Тельма Чиака, была измотана родами, но теперь может улыбнуться, окруженная своими детьми, как и происходит на фотографии, опубликованной на странице клиники The Woman's Hospital of Texas в Facebook.
Тельма уже выбрала имена для девочек, малышек назовут Зиной и Зуриэль, а мальчики получат свои имена позже, мама еще не решила, как их назовет.
Почти уникальный случай, шанс на рождение шестерняшек, как передает слова медиков издание Hindustantimes, составляет один к 4,7 миллиарда.
Это второй официально зафиксированный в истории эпизод рождения шестерняшек, в последний раз подобное случалось в Ливерпуле, аж в 1983 году
ИСТОЧНИК KP.RU