Жительница Техаса родила шестерых детей за девять минут

СЕГОДНЯ 01:52 2019-03-18T01:52:29+03:00

Четыре мальчика и две девочки появились на свет 15 марта между 4:50 и 4:59 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все новорожденные здоровы, как и их мама

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Семейная пара Чиака за девять минут стала родителями шестерых детей. Жительница Техаса родила три пары близнецов меньше, чем за 10 минут.

Четыре мальчика и две девочки появились на свет 15 марта между 4:50 и 4:59 часами утра, все младенцы здоровы и имею нормальный вес - от 800 до 1300 грамм. Их счастливая мама, Тельма Чиака, была измотана родами, но теперь может улыбнуться, окруженная своими детьми, как и происходит на фотографии, опубликованной на странице клиники The Woman's Hospital of Texas в Facebook.

Тельма уже выбрала имена для девочек, малышек назовут Зиной и Зуриэль, а мальчики получат свои имена позже, мама еще не решила, как их назовет.

Почти уникальный случай, шанс на рождение шестерняшек, как передает слова медиков издание Hindustantimes, составляет один к 4,7 миллиарда.

Это второй официально зафиксированный в истории эпизод рождения шестерняшек, в последний раз подобное случалось в Ливерпуле, аж в 1983 году

ИСТОЧНИК KP.RU