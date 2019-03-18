Месси сделал хет-трик и помог "Барселоне" разгромить "Бетис"

СЕГОДНЯ 01:54 2019-03-18T02:08:38+03:00

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Команда "Барселоны" обыграла "Бетис" в матче 28-го тура чемпионата Испании, который проходил в Севилье. Победу каталонцы одержали благодаря хет-трику аргентинца Лионеля Месси.

Игра завершилась со счетом 4:1. Месси поразил ворота соперников на 18-й, 45-й, 85-й минутах. Еще один гол на 63-й минуте забил Луис Суарес с передачи Жерара Пике.

В команде хозяев счет на последних минутах удалось "размочить" Лоренцо Морону Гарсия. Сейчас "Бетис" по очкам на восьмом месте в турнирной таблице. "Барселона" лидирует в чемпионате с 66 очками. На втором месте с отставанием в 10 очков - "Атлетико", передает "Чемпионат".

Как писал сайт kp.ru, 12 марта основной соперник Месси - Криштиану Роналду - в матче "Ювентуса" с "Атлетико" сделал восьмой хет-трик и вывел свою команду в четвертьфинал Лиги чемпионов. При этом он сравнялся по числу тройных голов за матч с Месси. После воскресной игры аргентинец снова впереди португальца, который, тем не менее, остается лучшим бомбардиром Лиги.

ИСТОЧНИК KP.RU