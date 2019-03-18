В Киеве избили наблюдателя Бюро по правам человека при ОБСЕ

СЕГОДНЯ 02:41 2019-03-18T02:41:09+03:00

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Сотрудница Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ была избита при попытке ограбления в центре Киева. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Как передает Strana.ua, гражданка Франции возвращалась в гостиницу после полуночи. На улице Дарвина к ней приблизился неизвестный и стал просить денег. Женщина отказала попрошайке, тот в ответ нанес ей несколько ударов и попытался найти у нее наличные.

Француженка стала громко звать на помощь. Грабителя это испугало и он скрылся с места происшествия. Потерпевшая заявила в полицию, откуда ее отправили на медицинское обследование. По факту начато расследование, нападавший пока не задержан.

Украинское издание отмечает, что преступление было совершено официальное лицо, прибывшее в Киев от международной организации в наблюдателя при проведении выборов президента, которые намечены на 31 марта. Грабитель избивал женщину в самом центре столицы, где много полицейских.

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ИСТОЧНИК KP.RU