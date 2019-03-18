WSJ: Пентагон оставит в Сирии контингент в тысячу солдат

СЕГОДНЯ 03:34 2019-03-18T03:42:44+03:00

США оставят в Сирии около тысячи своих военных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США могут принять такое решение на фоне безуспешных переговоров Турции, союзников по коалиции и сирийских курдов

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Министерство обороны США планирует оставить в Сирии контингент численностью приблизительно в тысячу человек. Такое решение, возможно будет принято администрацией президента Дональда Трампа из-за затянувшихся переговоров с Турцией, европейскими союзниками и сирийскими курдами о создании безопасной зоны на северо-востоке Сирии.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что США намерены продолжать совместную работу с курдскими формированиями, несмотря на угрозы со стороны Анкары, которая грозит военными операциями против них. В Пентагоне пока разрабатывается план для содержания контингента в тысячу военнослужащих в Сирии. Это больше, чем ведомство намеревалось оставить там изначально.

До сих пор на сирийской территории находилось порядка 2,2 - 2,5 тысяч американских военных.

Как сообщал сайт kp.ru 19 декабря президент США объявил о полной победе в Сирии над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и приказал вывести из САР американские войска. А 21 февраля стало известно, что Великобритания, Франция и Германия отказались оставлять свои воинские контингенты в Сирии после вывода оттуда войск США.

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ИСТОЧНИК KP.RU