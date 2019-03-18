2019-03-18T04:02:47+03:00
В мире

Мадуро призвал правительство Венесуэлы уйти в отставку

Президент намерен провести реструктуризацию кабинета министров
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал кабинет министров уйти в отставку, чтобы иметь возможность провести реструктуризацию правительства. Об этом 17 марта сообщила исполнительный вице-президент Делси Родригес.

"Президент Николас Мадуро обратился ко всей исполнительной ветви власти с просьбой уйти в отставку с целью тщательной реструктуризации методов и функционирования Боливарианской правительства", - написала она в своем аккаунте в Twitter.

По ее словам, глава государства решился на изменения, чтобы защитить Родину Симона Боливара и Уго Чавеса от всех угроз.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 8 февраля Николас Мадуро заявил о готовности провести досрочные парламентские выборы. Он считает, что другой состав Национальной ассамблеи будет способствовать стабилизации ситуации в стране и восстановлению ее экономики.

А 7 марта, когда несколько десятков штатов Венесуэлы остались без электричества, Мадуро заявил, что республику атаковали "американские империалисты", целью которых была главная ГЭС "Гури".

Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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