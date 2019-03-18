Дерипаска назвал введенные против него санкции неприемлемыми
Российский миллиардер Олег Дерипаска объяснил, почему он подал в суд на министерство финансов США. По словам предпринимателя, он считает неприемлемым введение против него санкций без справедливого разбирательства.
"Лично я был совершенно обескуражен этим шагом, и я надеюсь, что рано или поздно люди поймут, что это неправильно", - сказал он в интервью телеканалу CNBC.
Дерипаска отметил, что ситуация только ухудшается. Так на последних слушаниях в Конгрессе лично его обвинили в том, к чему предприниматель, по его словам, не имеет никакого отношения. Он также выразил надежду, что суд рассмотрит имеющиеся факты и примет справедливое решение.
"Использовать финансовую систему в качестве оружия может быть оправдано, если речь идет о наркотиках, распространении ядерного оружия, контрабанде. Но применять такие же меры, такие же инструменты в отношении предпринимателей, полностью уничтожая все представления о презумпции невиновности и справедливом судебном процессе - я не думаю, что это то, что останется надолго", - уверен Дерипаска.
Он подчеркнул, что санкции являются "очень мощным инструментом", и ему пришлось приспосабливаться к "новой реальности".
Как писал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 15 марта, стало известно, что предприниматель Олег Дерипаска подал в суд на Минфин США и его главу Стивена Мнучина. Истец требует отменить введенные против него санкции, а также исключить его из так называемого "кремлевского списка".
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ИСТОЧНИК KP.RU