2019-03-18T04:37:01+03:00
Экономика

Дерипаска назвал введенные против него санкции неприемлемыми

Предприниматель указал, что ограничения в отношении него лично были введены без справедливого разбирательства
Юлия ДИВЕЕВА
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Предприниматель Олег ДерипаскаПредприниматель Олег ДерипаскаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Российский миллиардер Олег Дерипаска объяснил, почему он подал в суд на министерство финансов США. По словам предпринимателя, он считает неприемлемым введение против него санкций без справедливого разбирательства.

"Лично я был совершенно обескуражен этим шагом, и я надеюсь, что рано или поздно люди поймут, что это неправильно", - сказал он в интервью телеканалу CNBC.

Дерипаска отметил, что ситуация только ухудшается. Так на последних слушаниях в Конгрессе лично его обвинили в том, к чему предприниматель, по его словам, не имеет никакого отношения. Он также выразил надежду, что суд рассмотрит имеющиеся факты и примет справедливое решение.

"Использовать финансовую систему в качестве оружия может быть оправдано, если речь идет о наркотиках, распространении ядерного оружия, контрабанде. Но применять такие же меры, такие же инструменты в отношении предпринимателей, полностью уничтожая все представления о презумпции невиновности и справедливом судебном процессе - я не думаю, что это то, что останется надолго", - уверен Дерипаска.

Он подчеркнул, что санкции являются "очень мощным инструментом", и ему пришлось приспосабливаться к "новой реальности".

Как писал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 15 марта, стало известно, что предприниматель Олег Дерипаска подал в суд на Минфин США и его главу Стивена Мнучина. Истец требует отменить введенные против него санкции, а также исключить его из так называемого "кремлевского списка".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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