2019-03-18T06:47:52+03:00
Общество

Умер автор музыки к фильму "Криминальное чтиво" Дик Дейл

Дик Дейл скончался в возрасте 81 года
Юлия ДИВЕЕВА
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Американский гитарист Дик ДейлАмериканский гитарист Дик ДейлФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США умер гитарист Дик Дейл, чей сингл Misirlou был использован режиссером Квентином Тарантино для заглавных титров в фильме "Криминальное чтиво". Музыкант скончался 16 марта в возрасте 81 года.

Как передает портал TMZ, о кончине Дейла сообщил его бывший бас-гитарист Сэм Болл.

"Он был оригиналом, он всегда делал вещи так, как хотел, делал их ... своим собственным способом. Он играл панк-рок, задолго, до его появления", - сказал Болл.

Дик Дейл (настоящее имя Ричард Энтони Монсур) родился в Бостоне 4 мая 1937 года. В 1954 году он переехал в Калифорнию, где увлекся серфингом, а затем стал интересоваться музыкой.

Начал карьеру в 1959 году, создав группу Del-Tones. Первый альбом Surfers' Choice выпустил в 1962 году. Дважды он сражался с раком прямой кишки. Впервые эту болезнь ему диагностировали в 1966 году. Дейлу пришлось прервать карьеру для лечения.

В 2008 году рак вернулся, но и в этот раз музыкант смог излечиться и вернуться к концерам и гастролям.

Дик Дейл считается родоначальником музыкального стиля "серф-рок" - американской инструментальной музыки, которая была популярна в 1960-е годы. Он выпустил 11 альбомов. Неоднократно в телевизионных фильмах, музыкальных и ток-шоу играл самого себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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