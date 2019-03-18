Британский минздрав хочет запретить показывать до 21:00 рекламу вредной еды по ТВ
Ввести запрет на показ рекламы вредной еды и напитков днем предлагает министерство здравоохранения Великобритании. Предполагается, что ограничения будут введены до 21:00 и будут касаться телеэфиров, онлайн-трансляций и компаний в социальных сетях.
Как отмечает Sky News, инициатива родилась в минздраве после того, как регулятор вещания Ofcom провел исследование и обнаружил, что молодежь тратит 64% своего времени на просмотр телепередач на просмотр передач, не предназначенных специально для них.
"Это факт, что на детей огромное влияние оказывает реклама фаст-фуда - поэтому у средств массовой информации и пищевой промышленности есть реальная возможность здесь что-то сделать", - сказал известный британский шеф-повар Джейми Оливер.
В королевстве уже действует закон, запрещающий телеканалам рекламировать продукты с высоким содержанием соли, сахара и жиров во время передач для детей и подростков младше 16 лет.
Министр здравоохранения Стив Брин отметил, что медики система здравоохранения страны уже готовится лечить в ближайшем будущем все больше и больше детей от серьезных последствий экстремального ожирения. Он отметил, что государству необходимо удалить первопричины этой проблемы.
ИСТОЧНИК KP.RU