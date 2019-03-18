Минтранс США проводит проверку сертификации Boeing 737 MAX
Министерство транспорта Соединенных Штатов приступило к проверке сертификации самолетов Boeing 737 MAX, чтобы выяснить, насколько законно было решение американского Федерального управления гражданской авиации FAA о вынесении разрешения на полеты данных лайнеров.
Специалисты выяснят насколько хорошо были проанализированы все технические характеристики летного аппарата. Особенно это касается систем автоматического определения положения носа самолета относительно линии горизонта и коррекции этого положения.
Согласно данным The Wall Street Journal, надзорные органы в структуре Минтранса уже обратились к сотрудникам управления гражданской авиации с требованием сохранить на компьютерах все имеющиеся в их распоряжении сведения о сертификации Boeing 737 MAX.
Напомним, что 10 марта 2019 года самолет данного типа потерпел крушение недалеко от аэропорта столицы Эфиопии. Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек, в том числе трое россиян. Причем менее чем полгода назад такой же новейший лайнер американской корпорации разбился в Индонезии.
Сайт kp.ru писал о том, что многие эксперты считают причиной трагедии особенности системы управления Boeing 737 MAX. На фоне этого ряд стран и авиакомпаний временно отказались от использования данных самолетов.
Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.
ИСТОЧНИК KP.RU