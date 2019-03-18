Пентагон опроверг сообщение о сохранении американского контингента в Сирии

СЕГОДНЯ 07:32 2019-03-18T07:32:05+03:00

В минобороны США отметили, что продолжают выполнять указание Трампа о выводе войск из САР

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Пентагон не разрабатывает план по сохранению в Сирии американского контингента численностью в тысячу человек. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.

Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором говорилось, что после затянувшихся переговоров Турции, союзников в Европе и сирийских курдов, президент Дональд Трамп решил оставить в Сирии части ВС США.

"Это неверно. В план, о котором было объявлено в феврале, не было внесено никаких изменений, мы продолжаем выполнять указания президента о выводе войск из Сирии", - подчеркнул Данфорд.

Он также назвал продуктивными переговоры США и Турции по проблемам в сфере безопасности на сирийско-турецкой границе, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru 19 декабря президент США объявил о полной победе в Сирии над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и приказал вывести из САР американские войска.

ИСТОЧНИК KP.RU