Российские военные откопали танк Т-34 на границе Сирии и Израиля

СЕГОДНЯ 07:46 2019-03-18T07:46:48+03:00

Боевая машина находилась по башню в земле уже более 40 лет

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Сотрудники российской военной полиции откопали и отреставрировали советский танк Т-34, который был обнаружен у линии разграничения между Израилем и Сирией в районе спорных Голанских высот. Об этом рассказал командир батальона военной полиции Рустам Нумахаджиев, руководивший работами по восстановлению боевой машины.

По его словам, неожиданная находка была сделана, когда военнослужащие занимались оборудованием поста наблюдения. Танк был вкопан в землю по башню и провел в таком положении более 40 лет - с 1973 года.

"Мы не могли мимо этого пройти накануне 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Привели в надлежащий вид Знамя Победы и сам танк Победы", - цитирует РИА Новости командира батальона.

"КП-Иркутск" писала о том, что ранее еще один "танк" был обнаружен на дне байкала дайверами. Правда позже оказалось, что торчащие из ила гусеницы на деле принадлежат перевозившему лес трактору-тягачу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kp.ru/video/embed/687319" frameborder="0"></iframe> Эшелон с лаосскими танками Т-34 проследовал через Пермский край.

ИСТОЧНИК KP.RU