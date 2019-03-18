2019-03-18T07:46:48+03:00
В мире

Российские военные откопали танк Т-34 на границе Сирии и Израиля

Боевая машина находилась по башню в земле уже более 40 лет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российские военные откопали танк Т-34 в районе Голанских высотРоссийские военные откопали танк Т-34 в районе Голанских высотФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сотрудники российской военной полиции откопали и отреставрировали советский танк Т-34, который был обнаружен у линии разграничения между Израилем и Сирией в районе спорных Голанских высот. Об этом рассказал командир батальона военной полиции Рустам Нумахаджиев, руководивший работами по восстановлению боевой машины.

По его словам, неожиданная находка была сделана, когда военнослужащие занимались оборудованием поста наблюдения. Танк был вкопан в землю по башню и провел в таком положении более 40 лет - с 1973 года.

"Мы не могли мимо этого пройти накануне 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Привели в надлежащий вид Знамя Победы и сам танк Победы", - цитирует РИА Новости командира батальона.

"КП-Иркутск" писала о том, что ранее еще один "танк" был обнаружен на дне байкала дайверами. Правда позже оказалось, что торчащие из ила гусеницы на деле принадлежат перевозившему лес трактору-тягачу.

Эшелон с лаосскими танками Т-34 проследовал через Пермский край.

ИСТОЧНИК KP.RU

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