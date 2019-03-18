Телецентр "Останкино" осматривают из-за сообщения об угрозе взрыва

СЕГОДНЯ 07:57 2019-03-18T07:57:52+03:00

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Специалисты приступили к осмотру здания телевизионного технического центра "Останкино" на северо-востоке Москвы после того, как в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва. Такие данные предоставил представитель экстренных служб.

"Поступило сообщение об угрозе взрыва в телецентре "Останкино", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что речь идет о здании, расположенном по адресу: улица академика Королева, дом 12. Эвакуация людей с территории центра пока не планируется, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что минувший вечером неизвестные злоумышленники "заминировали" также здание Центрального универсального магазина в Москве. В результате из помещений торгового комплекса было выведено порядка 200 человек. Здание ЦУМа проверили полицейские и кинологи с собаками, однако никакой бомбы так и не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU