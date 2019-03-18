Не менее 18 человек пострадали на параде в День святого Патрика в Канаде

СЕГОДНЯ 08:23 2019-03-18T08:23:30+03:00

После шествия на День святого Патрика в Канаде госпитализировали 18 человек Фото: REUTERS

Причиной же для госпитализации чаще всего становились переломы, травмы головы, а также чрезмерное употребление алкоголя и наркотиков

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Не менее 18 человек оказались в больницах в результате участия в несанкционированном параде, приуроченной к Дню святого Патрика, в канадском городе Ватерлоо провинции Онтарио.

Шествие проходило в районе Университета Уильфрида Ларье и собрало более 20 тысяч желающих повеселиться. Потасовки начались после того, как отдельные участники мероприятия перебрали с алкоголем и начали кидать в толпу камни и стеклянные бутылки. Для обеспечения порядка на место были вызваны сотрудники правоохранительных органов Ватерлоо, а также других городов провинции.

Согласно данным представителя полиции Эшли Дитрих, госпитализация понадобилась 18 пострадавшим, в том числе одному стражу порядка. У большинства из них диагностированы травмы головы и переломы, но есть и те, кто перебрал с алкогольными напитками и наркотиками. О задержаниях нарушителей порядка не сообщалось, передает телеканал CTV.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько лет назад Российская православная церковь также решила отмечать День святого Патрика. С тех пор известного покровителя Исландии почитают ежегодно 30 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU