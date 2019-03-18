При сходе поезда с рельсов в ДР Конго погибли не менее 24 человек

СЕГОДНЯ 08:46 2019-03-18T08:46:43+03:00

Люди нелегально проникла в вагоны товарного состава и в результате стали жертвами аварии

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Не менее 24 человек стали жертвами железнодорожной аварии в провинции Касаи Демократической Республики Конго.

В минувшее воскресенье, 17 марта, один из поездов сошел с рельсов, а часть вагонов опрокинулась и упала с моста в реку. При этом на данном рейсе вообще не должно было быть пассажиров - состав является товарным, а люди проникли внутрь нелегально.

В полиции и службе спасения отмечают, что среди жертв аварии много детей. Также известно о 31 пострадавшем, однако эта цифра еще может увеличиться. Работы на месте крушения были приостановлены с наступлением ночи, и под вагонами могут оставаться люди, передает Le Monde.

Стоит отметить, что из-за отсутствия должной инфраструктуры и довольно ветхого состояния железнодорожных путей в ДРК часто случаются подобные инциденты. Однако не обходит эта участь и более развитые страны.

Сайт kp.ru писал о том, что в ночь на понедельник, 18 марта, в тоннеле метрополитена китайского Гонконга столкнулись несколько поездов. В момент аварии в составах находились лишь машинисты, поэтому кроме них никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU