МИД Колумбии насчитал около тысячи дезертировавших венесуэльских силовиков
В министерстве иностранных дел Колумбии заявили, что с 23 февраля 2019 года по настоящее время на территорию страны бежали около тысячи сотрудников венесуэльских силовых ведомств и порядка 400 членов их семей. Согласно данным ведомства, все они дезертировали в соседнюю республику в поисках защиты и помощи.
"Национальное правительство работает с послом [Венесуэлы] в Колумбии, назначенным исполняющим обязанности президента Хуаном Гуайдо, в определении мер, которые позволили бы разработать решения для этой группы людей в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Здесь же уточняется, что в связи со сложившейся ситуацией Богота столкнулась, вероятно, с самым сложным миграционным кризисом в истории страны. Его масштабы требуют активного сотрудничества сторон в рамках международного сообщества и входящих в систему ООН учреждений.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в самой Венесуэле рассказали о том, как их военнослужащих провоцируют на дезертирство. Оказалось, что оппозиционные силы обещают каждому силовику по 20 тысяч долларов за побег в Колумбию.
Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.
ИСТОЧНИК KP.RU