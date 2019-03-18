МИД Колумбии насчитал около тысячи дезертировавших венесуэльских силовиков

СЕГОДНЯ 09:06 2019-03-18T09:06:08+03:00

В ведомстве заявили, что Богота столкнулась с самым сложным миграционным кризисом в истории страны

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В министерстве иностранных дел Колумбии заявили, что с 23 февраля 2019 года по настоящее время на территорию страны бежали около тысячи сотрудников венесуэльских силовых ведомств и порядка 400 членов их семей. Согласно данным ведомства, все они дезертировали в соседнюю республику в поисках защиты и помощи.

"Национальное правительство работает с послом [Венесуэлы] в Колумбии, назначенным исполняющим обязанности президента Хуаном Гуайдо, в определении мер, которые позволили бы разработать решения для этой группы людей в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Здесь же уточняется, что в связи со сложившейся ситуацией Богота столкнулась, вероятно, с самым сложным миграционным кризисом в истории страны. Его масштабы требуют активного сотрудничества сторон в рамках международного сообщества и входящих в систему ООН учреждений.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в самой Венесуэле рассказали о том, как их военнослужащих провоцируют на дезертирство. Оказалось, что оппозиционные силы обещают каждому силовику по 20 тысяч долларов за побег в Колумбию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693689" frameborder="0"></iframe> Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU