2019-03-18T09:29:34+03:00
Происшествия

Устроивший стрельбу в Новой Зеландии австралиец отказался от адвоката

Брентон Таррант хочет самостоятельно представлять свои интересы на слушаниях в суде
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Брентон Таррант вел прямую трансляцию с места преступленияБрентон Таррант вел прямую трансляцию с места преступленияФото: скриншот с видео
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Обвиняемый в убийстве полусотни человек австралийский стрелок Брентон Таррант отказался от услуг назначенного судом адвоката Ричарда Питерса, который уже выступал в качестве его защитника на первом слушании несколько дней назад.

Мужчина заявил, что сам хочет представлять свои интересы в ходе заседаний. При этом, по мнению адвоката, стрелок собирается использовать такие мероприятия для пропаганды своих радикальных взглядов.

"Мне не показалось, что у него есть какие-то психические или психологические проблемы, за исключением, конечно, крайне правых взглядов, которых он придерживается", - цитирует The New Zealand Herald Питерса.

Стрельба в мечетях Новой Зеландии.Погибли 40 прихожан, несколько человек задержаны, некоторые из нападавших все еще находятся на свободе. В городе закрыли все школы и больницу.

Адвокат подчеркнул, что во время общения с клиентом, тот ни разу не выразил какое-либо сожаление по поводу содеянного. Между тем, следующие слушания относительно инцидента в Крайстчерче пройдут уже 5 апреля.

Напомним, что 15 марта неизвестные ворвались в мечети новозеландского города и открыли стрельбу по верующим. В результате погибли 50 человек, еще столько же пострадали.

Сайт kp.ru писал о том, что полиция задержала четверых подозреваемых в организации теракта, но позже причастность троих из них была опровергнута. Правоохранители пришли к выводу, что действовал террорист- одиночка, а именно 28-летний уроженец Австралии Брентон Таррант. Прямо перед нападением мужчина опубликовал манифест о превосходстве белой расы, а потом еще и вел прямую трансляцию с места трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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