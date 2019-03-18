2019-03-18T09:44:14+03:00
Политика

В Конгрессе США предложили ввести санкции против поддерживающих Мадуро россиян

Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение комитетами Сената
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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В Конгрессе США рассматривается возможность введения санкций в отношении россиян и других иностранных граждан, которые оказывают поддержку венесуэльской армии, а также самому президенту республики Николасу Мадуро. С соответствующей инициативой выступил член палаты представителей от Демократической партии Дебби Вассерман-Шульц.

В подготовленном им тексте документа говорится о том, что увеличение присутствия" России на Западе беспокоит Вашингтон. Речь идет, в частности, о тех случаях, когда Москва перебросила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 в рамках проведения боевых учений и предоставила кредиты государственной нефтяной компании Боливарианской Республики PDVSA.

По мнению Вассермана-Шульца, все иностранцы, способствующие этим и подобным процессам "в интересах правительства РФ", должны быть немедленно наказаны. Так, например, им предлагается запретить въезд на территорию Соединенных Штатов.

На сайте Конгрессе США уточняется, что законопроект с данными требованиями был внесен на рассмотрение в комитет по иностранным делам и судебный комитет Сената еще в конце февраля.

"КП" писала о том, что 1 марта Вашингтон расширил санкции в отношении Венесуэлы и добавил в черный список шесть высокопоставленных силовиков. Также были введены визовые санкции в отношении 49 представителей республики.

Акция в Каракасе в поддержку действующего президента Николаса Мадуро.Александр КОЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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