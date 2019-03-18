За перевод авто на газовое топливо владельцам заплатят от 27 до 147 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:14 2019-03-18T10:14:26+03:00

Переход на газовое топливо не только принесет экономию, но и позволит сохранить экологию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Российские автомобили постепенно переведут на газомоторное топливо (метан). Государство поддержит данную процедуру и даже предоставит автомобилистам субсидии, чтобы новое оборудование не сильно ударило по карману. Соответствующее положение содержится в проекте федеральной подпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива».

Финансовая поддержка будет распространяться не только на частных лиц, но и на компании, которые производят подобные авто, закупки битопливных авто для госнужд, перевод пассажирских автобусов, машин такси, большегрузов. В среднем сумма компенсации будет колебаться от 27 до 147 тысяч рублей: минимальный порог – это легковое авто, максимальный – магистральный тягач. Ограничение действует только по возрасту авто – он не должен превышать пять лет.

Помимо экономии на топливе эта мера позволит серьезно улучшить качество экологии.

— Планируется, что на получении субсидий будут в большинстве случаев предполагать именно частные лица, - объяснили газете «Известия» в пресс-службе Министерства энергетики.

Сейчас в России около 155 авто работает на газовом топливе. В 2019–2024 годы их число должно вырасти до 274 тысяч: одна треть будет с заводским газовым оборудованием, остальные переоборудованные.

Идея с переводом топлива на газ была озвучена президентом.Во время своего послания Федеральному собранию. Владимир Путин подчеркнул, что необходимо переводить на более чистые, экологические решения предприятия ЖКХ, энергетики, транспорта. Президент подчеркнул, что это «финансовоемкий проект», но он «все равно нужен». Переход транспорта на газ «принесет результаты и бизнесу, и людям».

ИСТОЧНИК KP.RU